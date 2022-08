Carl Gustaf en Silvia horen bij Zweedse Rode Kruis over Oekraïne

Koning Carl Gustaf en zijn vrouw koningin Silvia hebben donderdag in Stockholm een bezoek gebracht aan het hoofdkantoor van het Rode Kruis in Zweden.

Het Zweedse koningspaar hoorde tijdens hun bezoek onder meer over de inspanningen van de organisatie met betrekking tot de oorlog in Oekraïne. Het is deze week een half jaar geleden sinds het begin van de Russische inval van Oekraïne. Na een presentatie over het werk van het Rode Kruis gingen Carl Gustaf en Silvia langs bij het zorgkantoor van de organisatie. Daar werken verpleegkundigen om zorg te verlenen aan migranten die buiten het vangnet van de samenleving dreigen te vallen.

De Zweedse koning is beschermheer van het Zweedse Rode Kruis.