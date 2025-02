Carl Gustaf en Silvia leggen bloemen bij herdenkingsplaats Örebro

De Zweedse koning Carl Gustaf en koningin Silvia hebben woensdagmiddag bloemen gelegd bij de herdenkingsplek in Örebro, waar dinsdag een dodelijke schietpartij op een school plaatsvond. Het koningspaar legde een boeket met witte bloemen bij de vele bloemen die daar al lagen.

Carl Gustaf en Silvia zijn naar Örebro afgereisd om eer te betuigen aan de slachtoffers van de schietpartij. Bij de schietpartij op de school voor volwassenenonderwijs kwamen zeker elf mensen om het leven. Daarnaast vielen meerdere gewonden.

Het koningspaar bezoekt niet alleen de campus van de school, maar woont later ook een herdenkingsdienst bij in een kerk in het centrum van de Zweedse stad.