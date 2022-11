Carl Gustaf en Silvia naar Brazilië voor Childhood Foundation

De Zweedse koning Carl Gustaf en zijn vrouw koningin Silvia hebben een bezoek gebracht aan Brazilië. Centraal tijdens het bezoek stond de door Silvia opgerichte Childhood Foundation, die zich inzet om geweld en seksueel misbruik van kinderen te voorkomen.

Het paar werd in Brazilië vergezeld door hun jongste dochter, prinses Madeleine. Zij is sinds 2021 ere-vicevoorzitter van de Childhood Foundation. Het gezelschap bezocht onder meer een nieuw centrum waar mishandelde kinderen hulp en ondersteuning krijgen van verschillende professionals. Ook gingen zij in São Paolo langs bij een centrum waar kinderen en jongeren terechtkunnen voor activiteiten als dans, muziek en sport.

Voor Silvia zijn bezoeken aan Brazilië bijzonder. Ze is dochter van een Duitse vader en een Braziliaanse moeder. De 78-jarige koningin bracht een groot deel van haar jeugd door in het Zuid-Amerikaanse land.