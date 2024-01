Carl Gustaf geeft geen commentaar op troonsafstand Margrethe

De Zweedse koning Carl Gustaf wil niet in het openbaar reageren op het besluit van zijn nicht koningin Margrethe van Denemarken om troonsafstand te doen. Journalisten vroegen zondag of hij commentaar wilde geven toen de koning deelnam aan een conferentie, maar daar begon de koning niet aan.

“Nee, dat ga ik niet doen”, tekende de Zweedse krant Expressen op. Wel merkte Carl Gustaf nog op dat het volledig aan Margrethe is om de troon door te geven.

Vorige week liet het hof namens Carl Gustaf overigens al weten dat de koning “veel respect en begrip” had voor de beslissing van Margrethe. Ook meldde het paleis dat de koningin haar neef vooraf persoonlijk had geïnformeerd. Koningin Margrethe is de eerste Deense vorst die aftreedt in negenhonderd jaar. De troonswisseling vindt komende zondag plaats.

Sinds de 83-jarige Margrethe haar besluit wereldkundig maakte, wordt er in Noorwegen en Zweden druk gespeculeerd of koning Harald (86) en koning Carl Gustaf (77), die al tientallen jaren regeren, ook een dergelijk besluit zouden kunnen nemen.