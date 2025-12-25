Carl Gustaf hamert op vasthouden aan hoop in tijden van crisis

De Zweedse koning Carl Gustaf blikt in zijn kersttoespraak terug op een jaar dat werd gekenmerkt door crisis, oorlog en verdriet. “Ondanks conflicten in de wereld moeten we vasthouden aan de hoop op de toekomst”, zei hij donderdag.

Carl Gustaf noemde onder meer de oorlog in Gaza, de klimaatvraagstukken en de schietpartij op een school in Örebro, waar begin februari tien mensen om het leven kwamen. “Deze vreselijke gebeurtenis zal nog lange tijd bij ons blijven, vooral voor de overlevenden, en de nabestaanden en vrienden van de slachtoffers”, zei de koning. “Maar uit het verdriet ontstond iets – een gevoel van saamhorigheid en de wil om te helpen. Mensen steunden elkaar en toonden dat medemenselijkheid een drijvende kracht is, zelfs in moeilijke tijden.”

Volgens Carl Gustaf is die kracht in het dagelijkse leven overal in Zweden te vinden, bijvoorbeeld bij buren die elkaar helpen, leraren die leerlingen inspireren of in een knuffel van een goede vriend. “In die momenten is de warmte en zorgzaamheid te vinden die de wereld meer nodig heeft.”

“De boodschap van Kerstmis is hoop en verzoening, dat de duisternis nooit het laatste woord heeft”, zo sloot Carl Gustaf zijn boodschap af. “Want in de duisternis rust het licht. Precies daar, midden in het moeilijke, kan iets nieuws beginnen te groeien. Precies daar kan een licht worden aangestoken.”