Carl Gustaf in kerstspeech: 2023 in veel opzichten donker jaar

De Zweedse koning Carl Gustaf heeft in zijn kersttoespraak benoemd dat 2023 “in veel opzichten een donker jaar is geweest”. “In Brussel zijn Zweden vermoord, op weg naar een voetbalwedstrijd, trots gekleed in onze Zweedse kleuren”, blikte Carl Gustaf terug. “Een verschrikkelijke daad.” Carl Gustaf legde in zijn speech ook de nadruk op wat het Zweedse volk met elkaar verbindt.

“Hier in Zweden zijn velen getroffen door het meedogenloze bendegeweld. Velen zijn bezorgd over de sociale ontwikkeling”, vertelde de Zweedse koning. “Tegelijkertijd werken de politie en overheidsinstanties onvermoeibaar om een ​​veiliger Zweden voor ons allemaal te creëren. Zij hebben hierbij onze volledige steun.”

Ook stipte Carl Gustaf “de onrust over de hele wereld aan”. “De terroristische aanval op burgers in Israël en de daaropvolgende oorlog in Gaza brengen groot menselijk lijden met zich mee. Een vreedzame ontwikkeling voelt ver weg, maar de hoop moet voortleven”, aldus Carl Gustaf. Hij benoemde ook de voortdurende oorlog in Oekraïne.

Blauw en geel

In zijn toespraak noemde Carl Gustaf meermaals de kleuren blauw en geel, de kleuren van de Zweedse vlag. “De Zweedse vlag symboliseert onze waarden, onze vrijheden, maar ook onze verplichtingen en onze verantwoordelijkheid jegens anderen”, vertelde hij. “Wij hebben het volste recht om anders te denken. Wij beschermen de vrijheid van meningsuiting, maar die grote vrijheid is gebaseerd op respect en tolerantie.” Volgens Carl Gustaf symboliseert de Zweedse vlag ook de natuur. “Onze schone lucht. De uitgestrekte landschappen en bergen en meren. De natuur maakt ons land rijk. Met nieuwe groene technologie blijft Zweden succes oogsten in harmonie met de natuur.”

Carl Gustaf zit dit jaar vijftig jaar op de troon. Samen met zijn vrouw Silvia bracht hij daarom gedurende het hele jaar een bezoek aan alle Zweedse provincies. “Tijdens de reizen hebben we veel van de provinciale musea bezocht en mooie voorbeelden uit onze geschiedenis gezien”, blikte hij terug.

Aan het einde van zijn boodschap wenste Carl Gustaf alle Zweden “een fijne, vredige kerst”. Hij adviseerde mensen wat extra aandacht te geven aan degenen die dat juist nu kunnen gebruiken. “Wij kijken uit naar een nieuw jaar.”