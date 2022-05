Carl Gustaf krijgt afzwaaiende aartsbisschop op audiëntie

Koning Carl Gustaf van Zweden heeft dinsdag aartsbisschop James Patrick Green ontvangen. De 71-jarige Amerikaan zwaait af als afgevaardigde van de katholieke kerk in Scandinavië, nadat hij zaterdag zijn ontslag formeel indiende bij paus Franciscus.

Green was sinds april 2017 ambassadeur (nuntius) van het Vaticaan in Zweden. Later dat jaar werd die rol hem ook toebedeeld in onder andere Denemarken en Noorwegen.

Het Zweedse hof deelde dinsdag een foto van de koning en de aartsbisschop in het vertrek van prinses Sibylla – de moeder van Carl Gustaf – in het paleis van Stockholm. Het is gebruikelijk dat een ambassadeur op audiëntie mag bij de koning voordat zo’n gezant aan zijn of haar werkzaamheden begint. Bij vertrek vindt een soortgelijke, zij het iets minder formele, ontmoeting plaats.