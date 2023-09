Carl Gustaf krijgt cadeautjes ter ere van 50 jaar op de troon

Koning Carl Gustaf heeft woensdag ter ere van zijn 50-jarig jubileum op de troon een paar speciale cadeaus gekregen. Op Instagram deelt het Zweedse hof wat de vorst heeft gekregen.

Zo kreeg de koning onder meer een nieuw ornament dat in de paleistuin in Stockholm is geplaatst. Het gaat om een kroon met daaronder de gespiegelde initialen van Carl Gustaf. Het geschenk kwam tot stand na een inzameling onder het hofpersoneel.

Ook werd Carl Gustaf verrast met een doek van acht vierkante meter dat in het westelijke trappenhuis van het paleis is opgehangen. Het gaat om een stoffen kopie van een aquarel van de kunstenaar Lars Lerin. De naam van het werk kan vertaald worden als Steen in het water. Op het doek zijn naast een steen in het water, in de lucht ook enkele zeevogels te zien.