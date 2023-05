Carl Gustaf: lidmaatschap NAVO goed voor samenwerking met Estland

Dat Zweden dicht bij het lidmaatschap is van de NAVO is goed voor de samenwerking van het land met Estland. Dat zei de Zweedse koning Carl Gustaf in een toespraak tijdens het staatsbezoek aan de Baltische staat.

In zijn speech aan het begin van het staatsbanket met president Alar Karis refereerde de koning aan de prettige samenwerking tussen Zweden en Estland op allerlei vlakken. “Onze vriendschappelijke betrekkingen hebben zich ontwikkeld en bestaan ​​nu uit een groot web van contacten in handel, economie, cultuur en wetenschap. In deze uitdagende tijden is het belangrijker dan ooit om onze hechte en unieke relatie te versterken”, zei Carl Gustaf. “Onze landen hebben veel gemeen: we zijn buren, we hebben sterke historische banden en we delen in veel opzichten dezelfde waarden.”

De vorst refereerde ook aan de oorlog in Oekraïne. Zo roemde hij de inzet van Estland om te zorgen voor krachtige en eensgezinde steun voor Oekraïne. Estland en Zweden werken volgens Carl Gustaf al nauw samen op het gebied van defensie- en veiligheidsbeleid en dat zorgt voor stabiliteit in de regio rond de Oostzee. Daarnaast werken de landen ook op het gebied van cybercriminaliteit samen. “Cyberbeveiliging is van groot belang voor zowel Estland als Zweden, aangezien onze landen tot de meest gedigitaliseerde naties ter wereld behoren.”

Carl Gustaf is, samen met zijn vrouw koningin Silvia, tot en met donderdag in Estland. Naast de royals vaardigt de Zweedse regering drie ministers af en is ook een handelsmissie meegereisd.