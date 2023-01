Carl Gustaf na kritiek: ik sta achter Victoria

Koning Carl Gustaf van Zweden vindt zijn uitspraken over de troonopvolging in een documentaire van de Zweedse publieke omroep ongelukkig. Het doet hem “pijn” dat het lijkt alsof hij niet achter kroonprinses Victoria staat, meldt hij in een verklaring die door het Zweedse hof is gepubliceerd.

Carl Gustaf noemde het in de uitzending enigszins “oneerlijk” voor zijn zoon Carl Philip dat pas na zijn geboorte de wetswijziging van kracht werd dat ook vrouwen worden opgenomen in de lijn van troonopvolging. Daardoor moest zijn oudste zoon de titel kroonprins inleveren en werd zijn oudste kind Victoria erfgenaam. De nieuwe wet werd in januari 1980 bekrachtigd, ruim een halfjaar na de geboorte van Carl Philip. Victoria kwam in 1977 ter wereld.

De uitspraak leverde de koning kritiek op in eigen land. “Het doet me pijn dat ik nu opmerkingen hoor dat ik niet achter mijn dochter, kroonprinses Victoria, zou staan als de Zweedse troonopvolger. Ik wil daarom duidelijk maken dat mijn antwoorden in het interview niet moeten worden geïnterpreteerd als kritiek op de troonopvolging of op kroonprinses Victoria.”

Buitengewone aanwinst

Volgens Carl Gustaf is het voor hem “vanzelfsprekend” dat zijn dochter de troon op een dag erft. “Zij is mijn opvolger. Ze is een buitengewone aanwinst voor mij, mijn familie en ons land. Ik ben trots op haar en haar onvermoeibare werk voor Zweden.”

In de documentaire Sveriges Sijsta Kungar (De Laatste Koningen van Zweden) van de Zweedse publieke omroep SVT zei Carl Gustaf onder meer dat hij wetten die met terugwerkende kracht in werking treden lastig vindt. Hij had liever gezien dat de wet over de troonopvolging pas voor de volgende generatie zou gelden. “Nu werd alles van mijn zoon afgenomen. Dat is nogal vreemd.”