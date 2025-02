Carl Gustaf noemt dodelijke schietpartij verschrikkelijke misdaad

Koning Carl Gustaf van Zweden heeft “met verdriet en ontsteltenis” kennisgenomen van de dodelijke schietpartij op een Zweedse school in Örebro. Hij noemt het in een korte verklaring “een verschrikkelijke misdaad”.

“Wij betuigen vanavond ons medeleven aan de families en vrienden van de overledenen”, schrijft de koning mede namens zijn familie. “Onze gedachten gaan op dit moment ook uit naar de gewonden en hun naasten, evenals naar alle anderen die door deze gebeurtenis zijn getroffen.”

Carl Gustaf wil ook zijn dank uitspreken aan de hulpdiensten. Hij heeft grote waardering “voor de politie, hulpdiensten en medisch personeel die op deze donkere dag intensief hebben gewerkt om mensenlevens te redden en veilig te stellen.”

Bij de schietpartij zijn zo’n tien doden gevallen, heeft de politie gemeld. Het aantal gewonden is nog niet duidelijk. De politie bevestigt dat de vermoedelijke dader een van de doden is. Zijn motief is nog niet bekend.