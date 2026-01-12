Carl Gustaf noemt veiligheidssituatie in de wereld ernstig

“De situatie in Europa en de wereld is ernstig.” Dat zei de Zweedse koning Carl Gustaf zondag tijdens de opening van een veiligheidsconferentie in Ånn. Hij vindt het daarom “belangrijker dan ooit” dat er wordt gesproken “over de uitdagingen waar we voor staan, en vooral hoe we deze kunnen aangaan.”

Volgens de koning is veiligheid niet langer vanzelfsprekend. Hij verwees onder meer naar de oorlog in Oekraïne. “Het is altijd van belang om op te komen voor het internationaal recht en vast te houden aan de mondiale veiligheidsorde, die gebaseerd is op principes van soevereiniteit van staten en het recht op zelfbeschikking”, sprak Carl Gustaf. Volgens hem is hier een belangrijke rol weggelegd voor de NAVO.

Het is dit jaar 80 jaar geleden dat de veiligheidsconferentie Folk och Försvar voor het eerst plaatsvond.