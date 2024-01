Carl Gustaf ondergronds voor werkbezoek aan tunnels in aanbouw

De Zweedse koning Carl Gustaf is ondergronds gegaan om te kijken bij de aanleg van de Stockholm Bypass, een complexe tunnelconstructie in aanbouw nabij Stockholm. Voor de gelegenheid droeg de vorst een fluoriserend gele jas en broek en op zijn hoofd een rode veiligheidshelm, is te zien op foto’s die het Zweedse hof heeft gedeeld.

De koning begon zijn bezoek in Lovö waar hij de hoofdtunnel van het 18 kilometer lange tunnelcomplex betrad. Hij kreeg daar meer informatie over de aanstaande op- en afritten van de nieuwe wegen, meldt het Zweedse hof vrijdag. De tweede stop vond plaats in de tunnel onder Mälaren, waar Carl Gustaf werd geïnformeerd over de complexiteit van het bouwen van een tunnel onder water. Het bezoek werd afgesloten bij de zogeheten Koningsbocht, waar hij de vluchtroute en de diensttunnel te zien kreeg.

De Stockholm Bypass wordt aangelegd met drie rijstroken in elke richting in twee afzonderlijke tunnelbuizen. Het diepste punt van de tunnels ligt 60 meter onder de oppervlakte van het Mälarmeer, ten westen van de Zweedse hoofdstad. De bouw zal naar verwachting in 2030 voltooid zijn.