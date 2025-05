Carl Gustaf onderstreept sterke band tussen Zweden en IJsland

De Zweedse koning Carl Gustaf heeft bij het begin van het IJslandse staatsbezoek aan Zweden stilgestaan bij de voortdurende oorlog in Oekraïne. De dreiging uit Rusland vormt volgens de koning “ook een ernstige bedreiging” voor de vrijheid en veiligheid van beide landen.

“IJsland en Zweden onderhouden uitstekende betrekkingen – politiek, economisch en cultureel. Onze banden zijn al meer dan duizend jaar sterk gebleven”, zei Carl Gustaf tijdens een toespraak in het paleis in Stockholm. Hij haalde daarbij het recent verkregen Zweedse lidmaatschap van de NAVO aan.

“Dit jaar, nu onze landen 85 jaar officiële diplomatieke betrekkingen vieren, staan we dichter bij elkaar dan ooit. We zijn meer dan alleen vrienden, buren en partners; we zijn nu bondgenoten”, aldus de koning. “De Noordse landen staan schouder aan schouder in onze onwrikbare steun voor Oekraïne.”

Koning Carl Gustaf ontving de IJslandse president Halla Tómasdóttir en haar partner Björn Skúlason eerder dinsdag. De twee zijn drie dagen in Zweden.