Carl Gustaf past agenda aan vanwege coronabesmetting

Koning Carl Gustaf van Zweden heeft vanwege een coronabesmetting zijn agenda aangepast, meldt het Zweedse hof. Dinsdag werd bekend dat de 75-jarige vorst en koningin Silvia (78) in quarantaine zijn gegaan omdat ze zijn besmet met het virus.

De koning zou komende maandag digitaal aanwezig zijn bij een conferentie van Folk och Försvar, een forum dat debatteert over nationale veiligheid en de rol van defensie daarin. In het forum, opgericht in 1940, zijn tal van organisaties betrokken. Carl Gustaf zou samen met kroonprinses Victoria bij de conferentie zijn, maar Victoria zal er nu alleen bij zijn.

Volgens een woordvoerster van het Zweedse hof gaat het woensdag goed met Carl Gustaf en Silvia. Het koningspaar is symptoomvrij. De woordvoerster sluit niet uit dat de koning zich maandag, als hij zich nog steeds goed voelt, toch laat zien bij de conferentie.

Voor de zekerheid zijn alle activiteiten van het koningspaar geschrapt. De eerstvolgende keer dat Carl Gustaf en Silvia weer op de agenda van het koninklijk huis staan is op 19 januari. Dan hebben ze, samen met kroonprinses Victoria en prins Daniel, een ontmoeting met het Zweeds Olympisch Comité in de aanloop naar de Olympische Spelen in Beijing.