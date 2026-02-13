Carl Gustaf prijst saamhorigheid bij Winterspelen

Koning Carl Gustaf geniet met volle teugen van de Olympische Spelen in Italië. De Zweedse vorst zag donderdag weer twee landgenoten medailles grijpen in het langlaufen, maar van rivaliteit met andere landen wilde hij niet spreken.

“Ik ga die vraag niet beantwoorden”, zei Carl Gustaf tegen het Noorse persbureau NTB toen ze de koning vroegen of de twee medailles extra zoet smaakten aangezien er geen Noren op het podium stonden. “Het is competitie, en dat is leuk. Kijk naar de saamhorigheid tussen de vrouwen op het podium en de laatsten die over de finish kwamen. Ik weet niet of je het zag, maar het was prachtig. Iedereen werkt samen als een team. Dat is geweldig.”

Carl Gustaf zag Frida Karlsson het goud pakken op de 10 kilometer vrije stijl. Ebba Andersson won het zilver. Eerder deze week kon de koning ook al meerdere malen juichen voor Zweeds succes in het langlaufstadion.