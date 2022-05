Carl Gustaf reikt eremedailles uit aan Zweedse sporters

Koning Carl Gustaf heeft woensdag tijdens een ceremonie in het paleis in Stockholm de koninklijke eremedaille voor Zweedse sporters uitgereikt. Deze prijs wordt sinds 2019 uitgereikt aan atleten die een bijzondere prestatie hebben geleverd in hun sport. Het hof deelde foto’s van de uitreiking op Instagram.

De medaille is van goud en bevat een tekening van een lauriertakje. Uit handen van de koning ontvingen atlete Tove Alexandersson, ruiter Rolf-Göran Bengstson, ijshockeyer Peter Forsberg, paralympisch zwemster Maja Reichard en voetballers Zlatan Ibrahimović en Caroline Seger een ereprijs.

Van alle geëerde sporters konden Ibrahimović en Seger niet fysiek aanwezig zijn om de medaille in ontvangst te nemen.