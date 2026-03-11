Carl Gustaf staat in Polen stil bij grote uitdagingen

De Zweedse koning Carl Gustaf heeft tijdens zijn staatsbezoek aan Polen opgeroepen om de banden tussen hun landen en bevolkingen sterker te maken. Dat deed de vorst bij het defensieforum Stronger Together in de hoofdstad Warschau.

“We ontmoeten elkaar in een tijd van grote uitdagingen”, zei Carl Gustaf in zijn toespraak. Hij wees daarbij op de recente ontwikkelingen in het Midden-Oosten en de voortdurende oorlog in Oekraïne. “Dit is precies het moment waarop de Europese veerkracht op de proef wordt gesteld”, vervolgde de koning. “De toenemende onveiligheid in onze regio vraagt om een reactie van alle delen van de samenleving. Van de overheid en de krijgsmacht, maar ook van gemeenten, bedrijven, havens en elektriciteitsnetten, scholen en ziekenhuizen, buren en vrijwilligers.”

Carl Gustaf sloot zijn speech af met de oproep de banden verder aan te halen. “Want in een onzekere wereld blijft één waarheid constant: samen staan we sterker.”

Het Zweedse koningspaar brengt momenteel een staatsbezoek aan Polen. Het bezoek duurt nog tot en met donderdag.