Carl Gustaf toont medeleven met Zuid-Korea na Halloween-drama

De Zweedse koning Carl Gustaf heeft een condoleancetelegram gestuurd naar de president van Zuid-Korea naar aanleiding van het halloweendrama in de hoofdstad Seoul van afgelopen zaterdag.

“De koningin en ik willen ons diepste medeleven betuigen met het tragische verlies van mensenlevens na de vreselijke gebeurtenissen van zaterdag in Seoul”, schrijft Carl Gustaf aan president Yoon Suk-yeol. “We betuigen onze oprechte deelneming aan de families van de slachtoffers en aan de bevolking van Zuid-Korea.”

In Seoul vielen zaterdagavond zeker 150 doden door de enorme toeloop naar halloweenfeesten. In de mensenmassa die zich had verzameld in de buurt van het Hamilton-hotel, in het uitgaansdistrict Itaewon, brak paniek uit. Behalve de vele doden vielen er in de chaos ook nog ruim honderd gewonden van wie er enkelen slecht aan toe zijn.