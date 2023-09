Carl Gustaf viert jubileum met banket op paleis

De Zweedse koning Carl Gustaf heeft vrijdagavond zijn jubileum gevierd met een banket op het koninklijk paleis. Op Instagram deelt het Zweedse hof beelden van de feestelijkheden ter ere van vijftig jaar koningschap.

In een video zijn de voorbereidingen te zien. Zo wordt het eten bereid, de tafels gedekt, de bloemen geschikt en de kaarsen aangestoken. Daarna komen Carl Gustaf en zijn vrouw koningin Silvia arm in arm binnen, net als de genodigden.

Later op de avond deelt het hof ook foto’s van het diner zelf. Daarbij zit Carl Gustaf naast de Deense koningin Margrethe en zijn dochter, kroonprinses Victoria, geeft een toespraak.

Zelf sprak de koning ook. “De steun en het vertrouwen van jullie, het Zweedse volk, was, en is, van onschatbare waarde voor mij”, zei de vorst in de toespraak, die live werd uitgezonden op Zweedse televisie. Ook was er een bedankje voor zijn vrouw, koningin Silvia, zijn kinderen en zijn zus. “Het was niet altijd even makkelijk om mijn opa als koning op te volgen, maar zij waren er altijd voor mij.”