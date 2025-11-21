Carl Gustaf vindt steun aan slachtoffers Oekraïne belangrijk

Koning Carl Gustaf van Zweden heeft geen illusies dat de Russische president Vladimir Poetin anders gaat denken omdat de koning zich eerder publiekelijk uitsprak tegen de oorlog in Oekraïne. Maar het helpt de slachtoffers wel, benadrukte de vorst in een interview met de Canadese zender CTV.

“Het betekent veel voor de mensen die het aangaat”, zei Carl Gustaf. “Betrokkenheid is erg belangrijk in ons land, en om mensen te helpen en te ondersteunen. Je moet doen wat je kunt doen.”

Volgens de koning, die al meer dan vijftig jaar op de troon zit, is er sinds zijn installatie als staatshoofd veel veranderd in de wereld, mede door ingrijpende conflicten. Carl Gustaf is echter “een optimist”. “We hebben veel moeilijke dingen meegemaakt in de geschiedenis. Dus natuurlijk komen we terug. Dat is zeker, op de een of andere manier”, zei hij.

Carl Gustaf en zijn echtgenote koningin Silvia waren afgelopen dagen op staatsbezoek in Canada. Het was voor het koningspaar het derde staatsbezoek aan het Noord-Amerikaanse land na bezoeken in 1988 en 2006.