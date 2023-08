Carl Gustaf vreest dat overlast door overstromingen toeneemt

Koning Carl Gustaf heeft maandag tijdens een bezoek aan de stad Gävle zijn medeleven betuigd aan de slachtoffers van de overstromingen als gevolg van storm Hans, die eerder deze maand veel schade aanrichtte in Scandinavië. Tegelijkertijd zei de vorst dat overlast in de toekomst waarschijnlijk zal toenemen.

Carl Gustaf stelde dat mensen nu eenmaal graag bij het water wonen. “Wat we kunnen doen is ons eenvoudigweg voorbereiden en voorbereid zijn”, zei hij tegen de Zweedse omroep SVT, tijdens een kort persmomentje op een brug boven de rivier Gavleån.

De koning, die in Gävle was samen met zijn vrouw koningin Silvia, liet zich tijdens het bezoek informeren over de recente regens en overstromingen in de provincie.