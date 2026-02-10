Carl Gustaf ziet Zweden winnen bij langlaufen

Koning Carl Gustaf van Zweden heeft dinsdag bij de Olympische Winterspelen gezien hoe drie van zijn landgenoten de vrouwenfinale bij het langlaufen wonnen. De koning zat tijdens de wedstrijden op de tribune van het Tesero Cross-Country Ski Stadion.

Volgens het Zweedse magazine Svensk Damtidning juichte de 79-jarige koning enthousiast toen Linn Svahn, Jonna Sundling en Maja Dahlqvist de gouden, zilveren en bronzen medailles in de wacht sleepten.

Dinsdag werd ook bekend dat Carl Gustaf het bij de Olympische Winterspelen zonder zijn vrouw Silvia moet stellen. De Zweedse koningin is verkouden en besloot daarom thuis te blijven, meldde het hof. Carl Gustaf is tot en met zaterdag in Italië.