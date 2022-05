Carl Philip bezoekt beroepenevenement in Växjö

Prins Carl Philip heeft in het Zweedse Växjö Yrkes-SM geopend. Het evenement is een soort kampioenschap waar jonge vakmensen in verschillende beroepen strijden om medailles. Daarnaast is het een beroepenmarkt waar jongeren kennis kunnen maken met verschillende beroepen en vakopleidingen.

Carl Philip was dinsdagochtend eerst te gast in het Epic Innovation & Technology Centre aan de Linnaeus Universiteit in Växjö. Daar worden de beroepenwedstrijden gehouden. Na de opening van het evenement werd de royal rondgeleid door de Arenastad waar andere evenementen plaatsvinden. Daar sprak hij met jongeren die meedoen aan de wedstrijden, juryleden en vertegenwoordigers van de diverse sectoren die aan Yrkes-SM meewerken.

Yrkes-SM wordt sinds 2004 gehouden. Om de twee jaar strijden jonge vakmensen in dertig verschillende beroepen om de nationale titel in hun vakgebied. Bovendien kunnen ze ook een plek verdienen in de Zweedse afvaardiging voor de Europese kampioenschappen en zelfs wereldkampioenschappen in de verschillende vakgebieden.

Het evenement in Växjö duurt tot en donderdag. Er worden zo’n 13.000 scholieren verwacht.