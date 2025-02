Carl Philip dankbaar voor felicitaties na geboorte dochter Ines

De Zweedse prins Carl Philip en prinses Sofia zijn dankbaar voor de felicitaties die zij hebben ontvangen nadat hun dochtertje Ines was geboren. “Dikke en warme dank voor alle leuke felicitaties aan onze kleine Ines”, deelden Carl Philip en Sofia in een bericht op Instagram.

Bij het bericht is ook een foto te zien van Ines met haar drie grote broers. Carl Philip en Sofia hadden al drie zoons, Alexander, Gabriel en Julian. “Het is een perfect kwartet geworden”, aldus de prins en prinses over hun vier kinderen.

Prinses Ines werd vrijdag geboren. Het meisje heeft de titel hertogin van Västerbotten gekregen.