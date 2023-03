Carl Philip en Sofia juichen voor Vasaloppet-deelnemers

Prins Carl Philip van Zweden en zijn vrouw prinses Sofia hebben zondag de deelnemers aan de Vasaloppet, een grote langlaufwedstrijd die jaarlijks in Zweden wordt gehouden, aangemoedigd. De twee stonden aan de zijlijn in Evertsberg, op ongeveer de helft van de 90 kilometer lange tocht.

“Veel succes aan iedereen die vandaag strijdt op de Vasaloppet-baan”, schrijven Carl Philip en Sofia op Instagram bij enkele beelden. Te zien is dat ze ook in ieder geval een van hun drie zoontjes mee hebben genomen.

De Vasaloppet is een van de oudste langlaufwedstrijden van de wereld en de langste in zijn soort. De race gaat van Sälen tot Mora en wordt gehouden ter nagedachtenis aan de vroegere koning Gustaf Vasa. Hij maakte de tocht op ski’s toen hij in de winter van 1520-1521 vluchtte voor de Denen.

De wedstrijd wordt sinds 1922 op elke eerste zondag van maart gehouden.