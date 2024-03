Carl Philip en Sofia schrijven paaswens in de sneeuw

Prins Carl Philip van Zweden en zijn vrouw prinses Sofia vieren de paasdagen in de sneeuw. Op Instagram wenst het paar iedereen een “vrolijk Pasen”.

Op twee bijgevoegde foto’s is te zien dat Carl Philip en Sofia zich momenteel in een witte wereld bevinden. Hun paaswens is ook in de sneeuw geschreven, maar zelf bleven ze buiten beeld. Ook hun drie zonen staan niet op de foto.

Het is onduidelijk waar de prins en prinses precies zijn en of er ook andere familieleden zijn. Het hof laat aan Svensk Damtidning weten dat de koninklijke familie Pasen in besloten kring viert. In het verleden gingen de Zweedse royals vaak met Pasen skiën in Storlien.