Prins Carl Philip van Zweden en zijn vrouw Sofia hebben een kerstconcert bijgewoond in Stockholm. Het Christmas in Vasastan-concert vond woensdagavond plaats in de Gustaf Vasa-kerk in de Zweedse hoofdstad. Onder anderen Fredrik Benedict Nybladh, Molly Sandén, Linda Lampenius, Janne Schaffer, Anna Sahlene en een koor genaamd Laudes traden op.

Na afloop van het concert namen Carl Philip en Sofia de tijd om de artiesten te begroeten.