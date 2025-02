Carl Philip en Sofia verlaten ziekenhuis met dochtertje

Prins Carl Philip en prinses Sofia van Zweden hebben zaterdag het ziekenhuis verlaten met hun pasgeboren dochtertje. Tegen de aanwezige media vertelden de twee dat het heel goed met ze gaat.

Het paar liep rond het middaguur het ziekenhuis uit met hun dochter in een autostoeltje. “Iedereen maakt het goed”, zei Sofia volgens Aftonbladet. Haar man Carl Philip voegde eraan toe dat hun drie zoontjes “vol verwachting” zijn tot ze hun zusje konden ontmoeten.

Het meisje kwam vrijdag ter wereld in het Danderyd-ziekenhuis in Stockholm. Voor Carl Philip, de zoon van de Zweedse koning Carl Gustaf, en Sofia is het hun vierde kind. De naam van hun dochter wordt maandag bekendgemaakt.

Zaterdag werden ter ere van de geboorte van het meisje op verschillende plekken in Zweden saluutschoten afgevuurd. Dat gebeurde onder meer in Stockholm, Karlskrona en Göteborg.