De Zweedse prins Carl Philip en prinses Sofia vieren woensdag de vierde verjaardag van hun zoon, prins Julian. Op sociale media delen ze twee foto’s van het jongetje.

“Vandaag vieren we onze stralende Julian die 4 jaar wordt!”, aldus Carl Philip en Sofia bij de beelden. Tientallen mensen reageren op het bericht.

Julian is het derde kind van Carl Philip en Sofia. Hij heeft twee oudere broers, Alexander en Gabriel, en een jonger zusje, Ines. Het meisje is in februari geboren.