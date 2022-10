Carl Philip en Sofia zuinig met energie

Prins Carl Philip en zijn vrouw prinses Sofia hebben hun tweedaags bezoek aan de Zweedse provincie Värmland woensdag afgesloten. Het paar was bij de opening van een groot windmolenpark en nam daar de gelegenheid te baat om over energiegebruik te praten.

Volgens Carl Philip wordt ook het Zweedse volk getroffen door de hoge energieprijzen. “Daarom proberen we in ieder geval zuinig om te springen met energie”, vertelde de royal aan de publieke omroep SVT nadat hij het windmolenpark in Säffle in gebruik had gesteld. “We doen de lampen uit in kamers waar we niet zijn en als we apparaten niet gebruiken, zetten we ze uit.”

Voor de energievoorziening is het volgens de prins belangrijk dat er grote windmolenparken in Zweden zijn. “Alle vormen van energie zijn nodig. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst”, zei Carl Philip. “Hoe meer energie we gebruiken, hoe meer energie we nodig hebben.”

Prins Carl Philip en prinses Sofia mogen zich hertog en hertogin van Värmland noemen. Tijdens hun tweedaags bezoek waren de royals ook te gast in de bibliotheek van Grums. Daar werden ze geïnformeerd over allerlei activiteiten variërend van educatieve tot kunstzinnige projecten. Verder stonden er bezoeken aan een zorginstelling en een fabriek op het programma en was er dinsdagavond een diner in Karlstad.