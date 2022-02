Carl Philip opent rallycircuit in Umeå voor Rally Sweden

Prins Carl Philip heeft vrijdag in de Zweedse stad Umeå een deel van het rallycircuit voor de Rally Sweden officieel geopend. The Red Barn, zoals het vlakbij het centrum van de stad aangelegde circuit heet, is dit weekend een van de plekken waar de internationale rallywedstrijd wordt afgewerkt.

Carl Philip is al sinds donderdag in het Noord-Zweedse Umeå. Donderdag opende hij de rally en vrijdagochtend was hij op het parkoers aanwezig om naar de eerste proeven te kijken die de teams moesten afleggen.

In zijn openingsspeech van donderdag stak de royal zijn bewondering voor het parkoers van de rally en The Red Barn niet onder stoelen of banken. Hij vindt dat de arena zich kan meten met andere circuits die de Rally Sweden in het verleden heeft aangedaan.

De Rally Sweden is een van de belangrijkste winterrally’s ter wereld. Het is de eerste keer dat de wedstrijden in Umeå worden gehouden.