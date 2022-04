Cartoonist Gummbah krijgt Prins Bernhard Cultuurprijs

Striptekenaar Gummbah ontvangt dit jaar de Cultuurprijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant. Volgens de jury maakt Gummbah zijn lezers wekelijks deelgenoot van een volstrekt eigen wereldbeeld. “Gummbah schetst de mens zonder cultivering, in al zijn hilarische onbeholpenheid”, aldus juryvoorzitter Verily Klaassen.

Vanuit zijn Tilburgse zolderkamer tekende cartoonist Gummbah de afgelopen decennia een flink oeuvre bij elkaar. Volgens de jury zijn tekeningen van de kunstenaar “altijd direct herkenbaar als Gummbah, die ons een spiegel voorhoudt aan de hand van personages als Deirdre of Wim Kut. Dat de weergave van hun absurde belevenissen regelmatig abonnees kost maakt de lol van diehardfans alleen maar groter.”

Juryvoorzitter Klaassen stelt dat “humor in veel soorten en maten voorkomt. Gummbah weet ons steeds weer te treffen met observaties en situeringen die alleen uit zíjn pen kunnen vloeien. Die zijn soms behoorlijk oncomfortabel en urgent relativerend. Toch is zijn ontregelende humor precies wat we nodig hebben in ons absurde bestaan.”

Aan de Prins Bernhard Cultuurfondsprijs is een bedrag van 10.000 euro verbonden. Het beeldje dat bij de onderscheiding hoort, wordt later dit jaar aan Gummbah uitgereikt. De award wordt in elke provincie toegekend aan een kunstenaar die een substantiële bijdrage heeft geleverd aan het Nederlandse cultuurgoed.