Catharine trots op Engels rugbyteam ondanks verlies op WK

Prinses Catherine is trots op het Engelse rugbyteam, ondanks het feit dat zij zaterdag met 15-16 hebben verloren in de halve finale van het WK Rugby, dat dit jaar in Frankrijk wordt gehouden. Op social media spreekt Catherine haar bewondering uit voor het Britse team.

“Jullie kunnen trots op jezelf zijn”, schrijft de prinses van Wales. “Hoewel het vandaag misschien een nederlaag was, kun je dit toernooi met opgeheven hoofd verlaten.” Catherine is sinds februari vorig jaar beschermvrouwe van Engelse rugby-organisaties.

Het Engelse team verloor van Zuid-Afrika. In de finale speelt Zuid-Afrika tegen Nieuw-Zeeland. Engeland gaat voor het brons op tegen Argentinië.