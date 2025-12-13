Catherine bedankt bezoekers Londense herdenkingstuin voor steun

Catherine, de prinses van Wales, heeft op Instagram haar dank uitgesproken aan “iedereen die heeft bijgedragen aan de Ever After Garden”. Op deze plek in de Londense wijk Chelsea kunnen bezoekers tegen betaling een witte roos plaatsen om een dierbare te herdenken.

In een video op Instagram is te zien dat Catherine zelf ook een bezoek aan de Ever After Garden heeft gebracht. De prinses bekeek de zee van verlichte witte rozen en sprak met betrokkenen van de actie. “Elke bloem, elk lichtje is een herinnering die samen wordt gekoesterd, een verlichting van gedeelde liefde, herinnering en hoop”, schrijft de vrouw van prins William onder de video.

De opbrengst van het initiatief wordt gedoneerd aan The Royal Marsden Cancer Charity, dat geld inzamelt voor betere behandelingen van kanker.