Catherine begeleidt schoolkinderen naar National Portrait Gallery

Prinses Catherine is dinsdag meegegaan met een schooluitje van een groep jonge basisschoolleerlingen. De echtgenote van prins William sloot aan bij een tripje naar de National Portrait Gallery in Londen.

Volgens Britse media ging Catherine helemaal op in haar rol als begeleider van de groep 4- en 5-jarigen van de All Souls CE Primary School. Ze nam een klein meisje bij de hand voor de korte wandeling van het busje naar de ingang van de galerie.

De prinses reed zelf ook mee in het busje, wat volgens media een unicum is. Normaal gesproken arriveren leden van de koninklijke familie altijd onder politiebegeleiding per auto. Het busje was geregeld door het paleis.

Het hoofd van de school was uitermate positief over de prinses. “Catherine was geweldig, erg spraakzaam met de kinderen, en het voelde als een heel ontspannen uitje”, zei ze tegen The Telegraph. “Ze hielp de kinderen. Het was zo leuk.”