Catherine beschrijft worsteling met kanker in persoonlijke video

Prinses Catherine heeft woensdag op Wereldkankerdag kort teruggeblikt op haar eigen kankertraject. In een persoonlijke videoboodschap op sociale media stelt de echtgenote van de Britse prins William dat ze “momenten van angst en uitputting” had, maar ook “momenten van kracht, vriendelijkheid en diepe verbondenheid”.

De 44-jarige Catherine maakte in 2024 bekend dat de ziekte bij haar was vastgesteld. Ze is inmiddels in remissie.

In de video richt ze zich tot lotgenoten. “Weet alsjeblieft dat je niet alleen bent”, aldus de prinses. “Kanker raakt zoveel levens. Niet alleen de patiënten, maar ook de families, vrienden en verzorgers die naast hen staan. Zoals iedereen die deze reis heeft meegemaakt zal weten, is het geen rechte lijn.”

Catherine zegt dat haar gedachten uitgaan naar iedereen die te maken heeft met kanker.