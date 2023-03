Catherine bespreekt rol bedrijven bij eerste levensjaren kinderen

Ook bedrijven moeten zich bewust worden van de invloed die de eerste levensjaren van kinderen hebben op de rest van hun ontwikkeling, vindt prinses Catherine. Zij is daarom in gesprek gegaan met Richard Walker, de baas van supermarktketen Iceland. Dat deed de prinses van Wales in het kader van haar campagne Shaping Us, dat het belang van met name de eerste vijf levensjaren van kinderen voor hun ontwikkeling benadrukt.

“Eigenschappen als creativiteit, samenwerking, kritisch denken, flexibiliteit en veerkracht zijn dingen waarvan je keer op keer hoort dat bedrijven daarnaar op zoek zijn”, sprak de Britse prinses. Het is volgens haar “interessant om te zien” dat de basis voor die eigenschappen juist “in de eerste jaren van ons leven” wordt gevormd. Bedrijven zoals de Iceland-supermarkten zijn plekken waar veel ouders werken en waar klanten met hun kinderen samenkomen, sprak de prinses.

Bedrijven bedienen vaak veel verschillende mensen en kunnen daarmee iets betekenen, erkende Walker. “De eerste jaren zijn belangrijk”, zei hij, “maar ik had nooit door dat die zo belangrijk waren.” Veel eigenschappen, zoals empathie en doorzettingsvermogen, leren we op jonge leeftijd, vervolgde Walker. “Er is zeker meer dat we kunnen en willen doen.”

Belangrijke rol

Ook in de Financial Times heeft de prinses benadrukt dat bedrijven zich bewust moeten zijn van het belang van die eerste vijf levensjaren. “We weten ook dat ouders een belangrijk deel van de Britse beroepsbevolking uitmaken – 76 procent van de moeders en 92 procent van de vaders met kinderen werkt”, schreef ze. “We moeten inzien dat het voor veel van deze ouders en andere verzorgers een uitdaging is om een succesvol beroepsleven te combineren met het verzorgen van hun kinderen thuis tijdens de vormingsjaren. Werkgevers spelen een belangrijke rol om dit mogelijk te maken.”

De wereld wordt volgens Catherine “steeds complexer”. Daarom moeten we volgens haar “nu investeren in de vroege kinderjaren, als aanbetaling voor onze collectieve toekomst.”