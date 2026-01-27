Catherine bezoekt centrum voor traumatherapie voor kinderen

Prinses Catherine heeft dinsdag in Bradford een bezoek gebracht aan een centrum waar traumatherapie wordt gegeven aan kinderen. Tijdens het bezoek aan Family Action nam ze onder meer deel aan een sessie creatieve therapie en sprak ze met gezinnen die gebruikgemaakt hadden van de therapievorm, meldt People.

Het bijwonen van de sessie had als doel te leren begrijpen hoe kinderen zich door spel en verbeelding beter kunnen voelen. Op foto’s van het bezoek is onder meer te zien hoe de prinses van Wales een schelp tegen haar oor houdt. Volgens People vertelde ze daarbij aan een klein meisje dat ze zo de zee kon horen. “Als je je ogen sluit, kun je je soms voorstellen dat je aan het strand bent”, zei de prinses.

In een terugblik op het bezoek op de Instagrampagina van Catherine en haar echtgenoot prins William liet de prinses weten “trots” te zijn dat ze beschermvrouwe is van “een liefdadigheidsinstelling waar creatieve therapieën kinderen en gezinnen helpen herstellen van complexe trauma’s door middel van spel, creativiteit en meelevende ondersteuning”.