Catherine bezoekt nieuwe moeders in vrouwengevangenis

Prinses Catherine heeft dinsdag een bezoek gebracht aan een vrouwengevangenis in Cheshire. De prinses ging in de HMP Styal onder meer langs bij een speciale afdeling voor gedetineerden met kinderen jonger dan achttien maanden.

Catherine sprak tijdens haar bezoek met medewerkers en voormalige gevangenen over de speciale zorg die wordt geboden aan nieuwe moeders. Ze bezocht ook een crèche voor baby’s die hun eerste maanden in een gevangenis moeten doorbrengen en ontmoette een aantal vrouwen dat wordt gesteund door het goede doel Action for Children. Die organisatie runt afdelingen voor moeders en baby’s in drie gevangenissen in het noorden van Engeland.

De vrouw van prins William zet zich vaker in om aandacht te vragen voor de eerste jaren in het leven van kinderen. Het bezoek aan de vrouwengevangenis ligt in het verlengde van die campagne om het bewustzijn over het belang van de eerste jaren te vergroten.