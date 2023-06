Catherine blikvanger op derde dag Royal Ascot

De derde dag van de paardenraces van de Royal Ascot kon vrijdag op veel Brits koninklijk bezoek rekenen. Behalve koning Charles en koningin Camilla waren ook prins William, prinses Catherine, prinses Beatrice en haar man Edoardo en Sophie, de hertogin van Edinburgh, aanwezig.

De Britse media liepen vooral weg met de aanwezigheid van Catherine, die in een felrode jurk van ontwerper Alexander McQueen, in Berkshire verscheen. Op de tribune was te zien dat ze geanimeerde gesprekken voerde met haar familie en andere bekende gezichten, zoals actrice Judi Dench. Ook stak de prinses haar duim omhoog naar Sophie, toen de vrouw van prins Edward een overwinning vierde van een van de winnende paarden.

Via sociale media lieten William en Catherine weten het “fantastisch” te vinden dat zij deze week twee van de in totaal 300.000 racebezoekers waren.

Donderdag waren Charles en Camilla ook al aanwezig op de Royal Ascot. Ze kwamen toen in het nieuws omdat hun paard Desert Hero een race won. Dat leidde tot grote vreugde in de koninklijke loge en zelfs tranen bij het koningspaar.