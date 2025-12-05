Catherine dankt aanwezigen bij Together at Christmas

Prinses Catherine is dankbaar voor iedereen die vrijdag naar de kerstviering Together At Christmas in Westminster Abbey kwam. Catherine ontving onder anderen de acteurs Kate Winslet, Chiwetel Ejiofor en Joe Locke, is te zien op foto’s op de Instagrampagina van prinses Catherine en prins William.

“Dankbaar voor iedereen die heeft bijgedragen aan zo’n warme en gedenkwaardige viering van de liefde met Kerstmis”, is te lezen bij de afbeeldingen. William en de drie kinderen van het stel, prins George, prinses Charlotte en prins Louis, waren ook aanwezig bij de viering.

Het is de vijfde keer dat Catherine de kerstviering houdt. Bij de viering waren ook vrijwilligers aanwezig die zich hebben ingezet om anderen te helpen. “De tijd, zorg en compassie die jullie geven, vaak stilletjes en onuitgesproken, en zonder enige verwachting of erkenning, maken een buitengewone impact op het leven van anderen”, schreef Catherine eerder in haar uitnodiging.