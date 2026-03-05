Catherine danst op blote voeten in hindoetempel

Prinses Catherine heeft donderdag tijdens een bezoek aan een hindoetempel in Leicester meegedaan met een groep Bollywooddansers. De echtgenote van prins William had het duidelijk naar haar zin, getuige de grote glimlach op haar gezicht. Opvallend genoeg haakte Catherine op blote voeten aan.

De prinses vertelde de danseressen dat haar drie kinderen het waarschijnlijk “geweldig” hadden gevonden. “Jullie moeten superfit zijn, want het is ontzettend energiek”, zei Catherine volgens Britse media. “Mijn kinderen zouden dat geweldig vinden, ze zijn dol op dansen. Louis zou jullie dansroutine fantastisch vinden.”

De 44-jarige prinses ging niet met lege handen naar huis. Bij aankomst kreeg Catherine een krans van parels en rozen omgehangen. Die was speciaal voor haar gemaakt omdat er “geen betere manier is om een gast te verwelkomen dan hun ziel met bloemen te versieren”.