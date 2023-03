Catherine deelt als kolonel klavertjes uit op St. Patricks Day

Prinses Catherine heeft vrijdag voor het eerst als kolonel deelgenomen aan de jaarlijkse parade van de Ierse Garde op St. Patrick’s Day in Aldershot. In haar nieuwe rol deelde ze onder meer klavertjes vier uit aan officieren en wachters. Ook legde ze een takje van het groene plantje op de kop van Turlough Mor, de Ierse wolfshond die de mascotte is van het regiment.

Het presenteren van de klavertjes is al sinds 1901 traditie tijdens de viering van St. Patrick’s Day. Voor haar debuut als kolonel, een rol die ze sinds dit jaar heeft overgenomen van haar echtgenoot prins William, was de prinses van Wales gekleed in een groene jas met een hoofddeksel en schoenen in dezelfde tint. De kleur groen is traditiegetrouw de kleur van de van origine Ierse feestdag.

Na de ontvangst en het presenteren van de klavertjes keken Catherine en William naar de traditionele parade en ontmoetten zij enkele leden van het regiment.