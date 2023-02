Catherine deelt jeugdfoto in kader van nieuwe campagne

In het kader van de nieuwe campagne Shaping Us heeft prinses Catherine zaterdag een jeugdfoto van zichzelf gedeeld via sociale media. De prinses van Wales wil hiermee aandacht vragen voor het belang van de eerste vijf jaren voor de ontwikkeling van een kind.

“Dinsdag lanceerden we Shaping Us om aandacht te vragen voor de vitale rol die onze eerste jaren spelen in de rest van ons leven”, schrijft Catherine bij een kinderfoto van haar met haar vader. Het kiekje is gemaakt door Catherines moeder.

“Dit weekend hopen we dat jullie allemaal tijd doorbrengen met vrienden, familie, collega’s en kennissen en dat jullie praten over jullie jonge jeugdjaren en hoe die ons leven vormen”, vervolgt Catherine. De prinses roept iedereen op om ook een jeugdfoto van zichzelf te delen “om het gesprek op gang te helpen en daarnaast om een lach en herinneringen te delen”.