Catherine doopt nieuw fregat Britse koninklijke marine met whisky

Prinses Catherine heeft donderdag in Glasgow een schip van de Britse koninklijke marine gedoopt. Ze deed dat traditioneel door een fles whisky tegen het fregat kapot te laten slaan. Prins William was ook bij de doop aanwezig.

Omdat de doop in Schotland was, voerde Catherine haar titel hertogin van Rothesay. In Schotland krijgt de titel voorrang op de prins en prinses van Wales en hertog en hertogin van Cornwall, titels die Britse troonopvolgers ook dragen.

De HMS Glasgow is het eerste van acht Type 26-fregatten die tot de modernste oorlogsschepen behoren, aldus de Britse marine in een bericht over de doop.