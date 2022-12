Catherine draagt gehuurde jurk bij uitreiking Earthshot Prize

Prinses Catherine heeft de jurk die ze vrijdag droeg bij de uitreiking van de Earthshot Prize gehuurd. Dat schrijft nieuwswebsite HELLO!, die meldt dat de jurk afkomstig is van het Britse platform HURR, waarop Britten kleding, tassen en accessoires kunnen huren.

De groene lange jurk is ontworpen door Solace London, aldus HELLO!. De prinses van Wales droeg bij de felgroene jurk een groene diamanten ketting, die ooit prinses Diana toebehoorde, de overleden moeder van William.

De Earthshot Prize is een door de Britse prins William bedachte milieuprijs. Die is vrijdag in de Amerikaanse stad Boston uitgereikt. Vorig jaar werd de Earthshot Prize voor het eerst uitgedeeld. De naam van de prijs verwijst naar ‘moonshot’, een ambitieuze doelstelling, zoals die in de jaren zestig om binnen tien jaar een mens op de maan te krijgen.

Twee van de vijftien finalisten waren Nederlands, maar deze vielen niet in de prijzen. In plaats daarvan wonnen projecten uit Kenia, India, Australië, het Verenigd Koninkrijk en Oman de prijzen die een oplossing moeten bieden voor de klimaatcrisis. De winnaars in de vijf categorieën zoals natuurbescherming, schone lucht en afvalvrij leven krijgen ieder 1 miljoen Britse pond (1,17 miljoen euro).