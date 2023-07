Catherine en Federer zien Rybakina in drie sets winnen van Rogers

Titelhoudster Jelena Rybakina heeft op Wimbledon uitschakeling in de eerste ronde kunnen voorkomen. De Kazachse sloeg zich onder het toeziend oog van prinses Catherine en oud-toptennisser Roger Federer in drie sets langs de Amerikaanse Shelby Rogers: 4-6 6-1 6-2.

Voorafgaand aan het eerste duel van de dag op het Centre Court werd Federer geëerd. De Zwitser, die vorig jaar zijn loopbaan beëindigde, won het toernooi acht keer. Om iets voor 14.30 uur Nederlandse tijd betrad hij samen met prinses Catherine de Royal Box van de hoofdbaan. De 20-voudig grandslamkampioen werd na een overzicht van zijn hoogtepunten op het Londense gras getrakteerd op een lang applaus.

Vervolgens bekeken Catherine en Federer het duel tussen Rybakina en Rogers en zagen zij dat Rogers voortvarend begon en direct met 2-0 voor wist te komen. De nummer 49 van de wereld had aan de vroege break voldoende voor setwinst. In de tweede set kantelde het duel en Rybakina trok het initiatief naar zich toe. In het restant verloor ze nog maar drie games.

Onlangs speelden Catherine en Federer samen nog een potje tennis tegen elkaar. Dit deden zij ter voorbereiding op Wimbledon, waarbij ze ook leerden over het werk van de ballenjongens en -meiden bij het Britse grastoernooi.