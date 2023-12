Catherine en kinderen verzamelen kleding en speelgoed voor armen

Prinses Catherine heeft met haar kinderen George, Charlotte en Louis vrijwilligerswerk verricht bij een van de vele Baby Banks in het Verenigd Koninkrijk. Deze instanties helpen gezinnen met kinderen die leven in armoede en bieden tassen met onder meer kleding en speelgoed.

Het Britse hof deelde maandag een video van het vrijwilligerswerk van Catherine en de kinderen. “Er zijn heel veel mensen die hun vrije tijd opofferen om hier vrijwillig te helpen, daarom zijn jullie vanavond de vrijwilligers”, zegt de prinses tegen haar kroost. Op de beelden is te zien hoe George, Charlotte en Louis druk in de weer zijn met het uitzoeken van passende kleding en leuk speelgoed voor hun leeftijdsgenootjes. “George wil graag een keer terugkomen. Je ziet hoe lonend dit werk is, wetende dat je er anderen mee helpt”, aldus Catherine.

Het is dit jaar de vijfde keer dat Baby Banks tassen met spullen voor kinderen in armoede inpakt. In totaal ging het deze keer om 1500 van dit soort cadeautassen.