Catherine en Melania Trump knutselen met kinderen van de scouting

Prinses Catherine en Melania Trump sloten donderdagmiddag aan bij een groep 4 tot 6-jarige kinderen van de scoutinggroep Dwayne Fields in de tuinen van Frogmore, grenzend aan Windsor Castle. Daar knutselden ze met de kinderen, die leerden over de natuur om hun Go Wild-badge te halen.

Volgens People kleurde de first lady enthousiast mee met de kinderen en nam ze ook een kijkje bij een tafel waar kinderen een insectenhotel aan het bouwen waren. Toen haar werd gevraagd naar haar favoriete insect, antwoordde ze: “Een lieveheersbeestje.” Prinses Catherine had een lunchpakket samengesteld voor de kinderen met honing uit Anmer Hall in Norfolk, het buitenhuis van haar en prins William.

Het staatsbezoek van Donald en Melania Trump begon woensdag met een welkomstceremonie bij Windsor Castle, een bezoek aan het graf van koningin Elizabeth en een avondlijk staatsbanket met toespraken van koning Charles en president Trump. Vrijdag keren ze terug naar Amerika.